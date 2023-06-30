Kuşadası'nda Defin Alanı Sıkıntısı Yoktur

Kuşadası Belediyesi Mezarlıklar Amiri Gökhan Sövüt'ün konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Kuşadası Belediyesi olarak ilçemiz genelinde, ilçe merkezimiz ve yeni katılan mahallelerimizde bulunan toplam 12 mezarlıkta defin hizmetleri, mezarlıkların bakımı ve defin ile ilgili bütün işlemleri yapmaktayız. İlçemiz sınırları içerisinde ikametgah adresi gözetmesksizin tüm vatandaşlarımızın defin işlemi sorunsuz olarak gerçekleştirilmektedir. Hiçbir vatandaşımızın mağduriyeti söz konusu değildir. Kuşadası kamuoyuna saygı ile duyurulur"