İhlas Haber Ajansı

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Kuşadası'nda Defin Alanı Sıkıntısı Yoktur

Kuşadası Belediyesi Mezarlıklar Amiri Gökhan Sövüt, yerel bir gazetede yayınlanan röportajda, bölgede mahalle bazında defin yeri sıkıntısı yaşandığı ve ilgisiz kalındığı iddiasının gündeme getirilmesi üzerine bir açıklama yaptı.



Kuşadası Belediyesi Mezarlıklar Amiri Gökhan Sövüt'ün konuyla ilgili açıklaması şöyle:


"Kuşadası Belediyesi olarak ilçemiz genelinde, ilçe merkezimiz ve yeni katılan mahallelerimizde bulunan toplam 12 mezarlıkta defin hizmetleri, mezarlıkların bakımı ve defin ile ilgili bütün işlemleri yapmaktayız. İlçemiz sınırları içerisinde ikametgah adresi gözetmesksizin tüm vatandaşlarımızın defin işlemi sorunsuz olarak gerçekleştirilmektedir. Hiçbir vatandaşımızın mağduriyeti söz konusu değildir. Kuşadası kamuoyuna saygı ile duyurulur"

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