Kuşadası'nda denetimler sürüyor

Önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda polis, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri denetimlerine devam ediyor. Hafta sonu gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında önlem alan güvenlik güçleri olumsuzluklara karşı 24 saat kesintisiz görev yapıyor.

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ile Kuşadası Jandarma Komutanlığı ve Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler hem sokağa çıkma kısıtlaması hem de salgına karşı yürütülen çalışmalar nedeniyle önlemlerini en üst seviyede sürdürüyor. Gece ve gündüz denetimlerini sıklaştıran polis, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri 24 saat boyunca yaptıkları çalışmalarda hem Kuşadalılara hem de tatilcilere sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında uyarılarda bulunuyor hem de sokağa çıkma kısıtlaması dahil salgın önlemlerine uymalarını istiyor.

Polis ve jandarma ekipleri Kuşadası'nın giriş ve çıkışlarını denetim altında tutarken, sahil güvenlik ekipleri de hem denizden, hem de havadan Kuşadası Körfezi'nde önlemler aldı. Denetimler sırasında sokağa çıkma kısıtlaması kararını ihlal eden kişilere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesince kişi başı 3 bin 450 TL idari para cezası kesiliyor.

Bu arada, hafta sonu gerçekleşen sokağa çıkma kısıtlamasında güvenlik ve sağlık görevlileri dışında fırınlar, marketler ve paket servis yapan firmalarda çalışanlar da görevlerinin başındaydı. Zor günler yaşayan esnaf, paket servis yaparak ayakta durmaya çalıştıklarını söylediler.