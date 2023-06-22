Kuşadası'nda denize 50 metre uzaklıktaki arazi yangınında sabotaj iddiası

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ünlü bir gece kulübünün yanındaki arazide denize 50 metre uzaklıkta ot yangını çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Yılancıburnu yarım adasının yanında bulunan arazide meydana geldi. Ünlü bir gece kulübü ve Beach Club'un yanında bulunan araziden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası İtfaiye Grup Amirliği itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Bir vatandaş tarafından yakıldığı ileri sürülürken itfaiye ekipleri sabotaj ihtimali olabileceği yönünde çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.