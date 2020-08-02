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Kuşadası'nda denize giren 83 yaşındaki yaşlı bir kişi boğuldu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde denize giren yaşlı bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denize giren yaşlı bir kişi boğularak hayatını kaybetti.


Olay, sabah saatlerinde Karaova Mahallesi sahil sitelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 83 yaşındaki Hüsamettin Yalçın serinlemek için girdiği denizde bir süre sonra çırpınmaya başladı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkarılan Yalçın'a ilk müdaheleyi yine vatandaşlar yaptı. Olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 83 yaşındaki Hüsamettin Yalçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Yalçın'ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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