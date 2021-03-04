Kuşadası'nda dezenfekte çalışmaları sürüyor

Korona virüs ile mücadele tedbirlerini elden bırakmayan Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 2 Mart itibariyle başlayan normalleşme süreciyle birlikte kentte gerçekleştirdiği dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler uzun bir sürenin ardından yeniden müşteri kabulüne başlayan restoran, kafe, çay bahçesi, pastane gibi işletmelerle birlikte, okul, karakol, yurt ve çocuk parkı gibi vatandaşların sıklıkla ziyaret ettikleri kamusal alanları köşe bucak temizleyerek dezenfekte etmeye devam etti. TİM'e bağlı ilaçlama ekibi son olarak Güzelçamlı, Davutlar, Soğucak ve Yaylaköy mahallelerinde dezenfeksiyon çalışması yürüttü. Vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanan çalışmalar önümüzdeki günlerde Kuşadası'nın diğer mahallelerinde devam edecek.