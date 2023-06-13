Kuşadası'nda doğal gaz hattı 300 kilometreye ulaştı

Başkan Ömer Günel'in öncülüğünde kurumlarla yakalanan uyum ve işbirliği çerçevesinde kentte doğal gaz yatırımlarını her geçen yıl arttıran doğalgaz firması tarafından yıl sonuna kadar 4 mahalleyi kapsayan alanda 32 bin metre daha doğalgaz hattı döşenecek.

Kuşadası'nda Yavansu ve Değirmendere mahallelerinin 2016 yılında pilot bölge ilan edilmesiyle başlayan doğal gaz yatırımları, Belediye Başkanı Ömer Günel'in göreve gelmesinden sonra hızla yükselişe geçti. Doğal gaz dağıtım firması ile uyum ve iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalar sayesinde 2019 yılının Nisan ayından itibaren Kuşadası'ndaki doğal gaz dağıtım hattının uzunluğunu 2 buçuk kat artırarak 92.5 kilometreden 237,5 kilometreye çıkarıldı. Temiz ve ekonomik enerji kaynağı olan doğal gaz kullanan abone sayısı 9 buçuk kat artarak 2 bin 500'den 23 bin 844'e ulaştı. Potansiyel abone sayısı ise 12 bin 342'den yaklaşık 44 bine yükseldi.

Başkan Günel'den Türkmen Mahallesi'ne müjde: “Eylül'de doğalgaz çalışmaları başlıyor”

2023 yılı itibariyle Cumhuriyet, Yavansu, Değirmendere, Kadınlar Denizi, Hacıfeyzullah, Ege, İkiçeşmelik, Karaova ve Bayraklıdede Mahallelerinin yanı sıra Türkmen Mahallesi'nin bir kısmıyla birlikte toplam 10 mahalle doğal gaz konforundan faydalanırken, 2023 yılının sonunda doğal gaz hattı uzunluğunun 300 kilometreye çıkması planlanıyor. Kuşadası'nda doğal gaz kullanımını kent geneline yayma hedefiyle gerçekleştirilen çalışmalar Kadınlar Denizi, Değirmendere ve Karaova Mahalleleri ile sürüyor. Başkan Ömer Günel'in girişimleri ile doğal gaz planlamasına dahil edilen ve Kuşadası'nın en eski yerleşim yeri olan Türkmen Mahallesi'nde ise ekipler Eylül ayında çalışmalarına devam edecek.