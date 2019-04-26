Kuşadası'nda doğalgaz ağının genişlemesi hedefleniyor

Doğalgaz'ın tüm Kuşadası'nı kapsaması için çalışmalar hızlandırıldı. Doğalgaz dağıtım şirketi Enerya Bölge Müdürü M. Akif Tulukcu ve Aydın İşletme Müdürü Osman Ersöz ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Güneli makamında ziyaret etti.

31 Mart İdari Yerel Seçimlerinde Kuşadası'nın yeni Belediye Başkanı seçilen Ömer Günel'e tebrik ziyareti gerçekleştiren Enerya yetkilileri, müjdeli haberler de paylaştı. Enerya yetkilileri, Kuşadası'ndaki talepleri göz önünde bulundurarak 2019 yılı içinde yatırım planları olduğunu Başkan Ömer Günel ile paylaştı.

Enerya Bölge Müdürü M. Akif Tulukcu, “Kuşadası her geçen gün büyüyen bir yerleşim alanı. Kuşadası halkını doğal gaz ekonomisi ve konforuyla buluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Talep yoğunluğunun bulunduğu bölgelerden başlayarak doğal gaz hattını Aydın Büyükşehir Belediyesi desteği ve koordinasyonuyla genişleteceğiz. Şu ana kadar yaklaşık 10 bin aboneye ulaşabilen alt yapı çalışmasını tamamladık. Ayrıca müşteri hizmetleri ofisimiz de Hacifeyzullah Mah. Sabri Mumcu Cad. No:9/A adresinde hizmet veriyor” diye konuştu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Güneli kendisine nezaket ziyaretinde bulunan Enerye Yetkililerine teşekkür ederek, “ Kuşadası'nda yıllardır vatandaşlarımızın doğal gaz beklentisi var. 2018 yılında Kadınlardenizi mahallemiz doğal gaza kavuştu. Doğal gaz dağıtım hattının diğer mahallelere ulaşması ile eminim ki abone sayımızda istediğimiz seviyelere çıkacaktır. Sizlerin dağıtım şirketi olarak yatırım yapabilmeniz abone talebine bağlı. Bu nedenle Kuşadası'nın Belediye Başkanı olarak tüm hemşehrilerimizden ayağımıza gelen bu fırsat için daha fazla istekli olmalarını ve abonelik başvurularını yapmalarını istiyorum “ dedi.