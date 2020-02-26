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Kuşadası'nda dolandırıcılardan milyonluk vurgun

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde telefon dolandırıcıları, kendilerini ‘polis’ ve ‘savcı’ olarak tanıttığı 67 yaşındaki S.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde telefon dolandırıcıları, kendilerini ‘polis' ve ‘savcı' olarak tanıttığı 67 yaşındaki S.P.'yi 1 milyon 200 bin TL dolandırdı. Aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kuşadası'nda yaşayan S.P.'yi arayarak kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtan kişiler, piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan altın dolandırdılar. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelileri tespit ederek operasyon başlattı. Dolandırıcılık olayına karışan 5 kişi tespit edildi. Afyonkarahisar, İzmir ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonla şüpheliler gözaltına alındı. Sorgularının ardından aralarında yabancı uyrukluların da olduğu 5 kişi, 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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