Kuşadası'nda dört el piyano dinletisi

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen dört el piyano dinletisinde Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü Öğretim Elemanları Elif Yazgan ve Elena Yusupova'nın tek piyanoda sergiledikleri performans, Kuşadalı sanatseverler tarafından büyük bir beğeni ile karşılandı. “İbramaki Sanat Galerisi Konserleri” kapsamında düzenlenen dört el piyano dinletisine çok sayıda Kuşadalı sanatseverle katıldı.