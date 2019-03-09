İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuşadası'nda dört el piyano dinletisi

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi piyano dinletisine ev sahipliği yaptı.


8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen dört el piyano dinletisinde Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü Öğretim Elemanları Elif Yazgan ve Elena Yusupova'nın tek piyanoda sergiledikleri performans, Kuşadalı sanatseverler tarafından büyük bir beğeni ile karşılandı. “İbramaki Sanat Galerisi Konserleri” kapsamında düzenlenen dört el piyano dinletisine çok sayıda Kuşadalı sanatseverle katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.