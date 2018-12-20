Kuşadası'nda drone ile trafik denetimi

Kuşadası'nda polis ekipleri, drone ile gökyüzünden trafik denetimi yaptı.

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ekipleri ve asayiş ekipleri, Kuşadası'nda araç trafiğinin yoğun olduğu noktalarda ve şehrin giriş ve çıkışlarında havadan görüntü sağlayan drone kullanarak denetim gerçekleştirdi. Ekiplerin, trafik ihlallerini önlemek amacıyla drone ile yaptığı denetimlerde trafik kurallarına uymadığı belirlenen, kural ihlali yapan sürücüler havadan tek tek tespit edilerek uygulama noktasındaki ekiplere bildirildi. Termal görüntü alma özelliğinin yanısıra olumsuz hava şartlarına da uyum sağlayan drone ile gerçekleştirilen kontrollerde emniyet kemeri takmayan, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşan ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler belirlendi ve uygulama noktasında durduruldu. Uygulama noktalarında drone ile hatalı görülen sürücüler hakkında işlem yapıldı.

Yapılan denetime, Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy dda katılarak, uygulamaları ve denetimleri yerinde izledi.