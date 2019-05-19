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Kuşadası'nda 'Dünya Atabarı oynuyor' etkinliği

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının 100.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla Türkiye geneli ve 19 ülkede eş zamanlı olarak yapılan "Dünya Atabarı Oynuyor" etkinliği, Kuşadası'nda da gerçekleştirildi.


Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyuncular Birlik Platformu iş birliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında Kuşadası Atatürk Meydanı'nda bir araya gelen öğrenciler ve vatandaşlar eş zamanlı olarak saat 19.19'da atabarı oynadı. Büyük ilgi gören etkinliğe yaklaşık 3 bin kişi katıldı ve ortaya renkli görüntüler çıktı.

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