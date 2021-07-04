Kuşadası'nda eğlence tavan yaptı

Pandemi'den dolayısıyla yaklaşık 1 yıldır kapalı olan gece kulüpleri yasakların kalkmasıyla hınca hınç dolmaya başladı. Açılan gece kulüplerine yerli ve yabancı turistler akın etti.

Kuşadası geceleri yasakların kalktığı ilk günde kapılarını yerli ve yabancı turistlere açtı. İlk günden itibaren yoğunluk yaşanan Barlar Sokağı, Kaleiçi ve sahilde bulunan kafe ve barlar doldu. Pandemi kuralları gereği mekanlara yerli ve yabancı misafirlerin ateşi ölçüldükten sonra alındı. Gece 12'ye kadar süren müziğin ardından şehir sessizliğe büründü.