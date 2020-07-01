İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuşadası'nda elektrikli motosiklete otomobil çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


Kaza saat 16.00 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazım D. yönetimindeki otomobil sol şeritte ilerlerken, Fatmanur A. yönetimindeki elektrikli motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında otutran arkadaşı Eylem Emir C. metrelerce savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Eylem Emir C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.