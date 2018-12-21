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Kuşadası'nda Engelliler Köyü'nde baskı atölyesi

Kuşadası Erdoğan Öven Engelliler Köyü’nde Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (KUŞAKK) tarafından bir baskı atölyesi düzenlendi.

Kuşadası Erdoğan Öven Engelliler Köyü'nde Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (KUŞAKK) tarafından bir baskı atölyesi düzenlendi.


Kuşadası Belediyesi Drama eğitmeni Mehmet Turan koordinatörlüğünde gerçekleşen atölye çalışmasında KUŞAKK tarafından kullanılan tekniklerle keçe ve bez çantalar üzerine çeşitli renk ve desenlerde baskı yapan engelli öğrenciler oldukça verimli ve keyifli vakit geçirdi.

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