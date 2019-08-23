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Kuşadası'nda Esnaf Odası üyelerinin çocuklarına eğitim bursu veriliyor

Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası, üyelerinin çocuklarına eğitim bursu veriyor.


Yapılan açıklamada, oda üyesi olan ve kriterlere uygun olan üyelerin çocuklarına eğitim bursu verileceği belirtilerek, üyelerin sadece bir çocukları için müracaat edebilecekleri ve eğitim bursu almak isteyenlerin 4 yıllık üniversite öğrencisi olmaları gerektiği kaydedildi.


Kuşadası Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çalım, ”Bu yıl imkanlarımız dahilinde oda üyelerimizin çocuklarına eğitim bursu vereceğiz. Müracaat eden üyemiz sadece bir çocuğu için bu haktan yararlanabilecektir. Bu bizim sosyal yardım projemizdir ve imkanlarımız ölçüsünde üyelerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Müracaatların son günü 1 Ekim'dir. Müracaatlarda kriterlere uyan ve bütçemiz elverdiğince üyelerimizi bu haktan yararlandırmaya çalışacağız, çünkü gençlik bizim geleceğimizdir ve sahip çıkmak zorundayız” dedi.

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