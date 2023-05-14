Kuşadası'nda esnaf seçimde oyunu kullandı, işinin başına döndü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde devam eden 14 Mayıs seçimleri için esnaf sandık başına koştu. Oyunu kullanan esnaflar turizm sezonun açıldığı Kuşadası'nda işlerinin başına döndü.

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için oy kullandıktan sonra dükkanlarına dönen esnaflar, turizm sezonunun açıldığını ve bugün de büyük bir geminin geldiğini belirterek sezonun iyi geçeceği konusunda iyimser olduklarını ifade etti.

Turizmci Orhan Atalay, "Biz de görevimizi yaptık, oyumuzu kullandık. Hayırlı olsun" derken, diğer bir esnaf Fatih Görgün de "Bugün de bir gemi geldi, dükkanımızı açtık. Sezon da bu sene iyi geçecek gibi görünüyor" şeklinde konuştu.

Seçim günü esnafın sandık başına gitmesi ve turizmin canlanması gibi konuların ele alındığı Kuşadası'nda, seçim sonuçları merakla bekleniyor.