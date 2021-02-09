Kuşadası'nda esnafa dış cephe desteği

Kuşadası Belediyesi'nin salgın döneminde esnafa yaptığı destek turistik çarşılardaki çalışmalarda da devam ediyor. Başkan Ömer Günel, yaşanan salgın süreci nedeniyle zor günler yaşayan esnafa destek amacıyla çarşılardaki dış cephelerin belediye tarafından boyanacağını açıkladı.

Kuşadası çarşılarındaki çalışmaları denetleyen ve Esnaf ile dükkanların dış cephe giydirmesi hakkında fikir alışverişinde bulunan Başkan Ömer Günel, çalışmaların çok kısa zamanda tamamlanacağını müjdeledi. Çarşı esnafı ise yenileme çalışmalarından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Günel'e teşekkür etti.

Turistik çarşılardaki çalışmaların belirlenen programa uygun olarak devam ettiğini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kuşadası'nda ekonomin can damarı olan çarşılarımızdaki yenileme işlemi tamamlandığında yerli ve yabancı turistler hayran kalacak. Dükkanların dış cephe boyalarını da biz yapacağız. Salgın döneminde esnafımız sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Her zaman destek verdik, burada da desteğimiz sürecek. Böylece esnafın üzerinden önemli bir yükü de almış olacağız” diye konuştu.