İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuşadası'nda ev yangını

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Yangın, saat 22.00 sıralarında İkiçeşmelik Mahallesi Kırmızıgül sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmandaki evden dumanlar çıktığı ihbarını alan ekipler harekete geçti. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek alevlere müdahale etti. Evin salon kısmında çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, evin salonu kullanılamaz hale geldi.


Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.