Kuşadası'nda fayton yasağına ünlülerden destek

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in hayvan haklarının korunması amacıyla şehirdeki fayton faaliyetlerini durdurma kararına ünlü sanatçılardan destek geldi.

Başkan Ömer Günel alınan kararı Twitter hesabından yaptığı “Bir hayvansever ve belediye başkanı olarak Kuşadası'nda fayton faaliyetlerinin son bulduğunu kamuoyu ile paylaşmaktan mutluluk duyuyorum” açıklamasıyla paylaştı. 10 bin üzerinde retweet ve yaklaşık 80 bin beğeni ile hayvanseverlerden yoğun teşekkür mesajları alan Günel, “Hayvanlara yapılan zulüme sessiz kalmayacağımı, her bir hemşehrimin hakkını nasıl koruyor ve kolluyorsam hayvanlarımızın da haklarına ve canlarına sahip çıkacağımı açıklamıştım. Seçim sürecinde faytonlar konusunu gerek hayvanseverler gerekse fayton sahipleri ile pek çok kez konuştuk. Yüzyıllardır insanların en sadık dostları ve yardımcıları olan atlarımızın şehir içinde, asfalt üstünde yaşamalarının ve çalışmalarının doğalarına aykırı olduğunu, hijyen açısından sağlıksız olduğunu değerlendirdik” diyerek böyle bir karara imza atmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Fayton yasağına ünlü isimlerden destek

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in 13 Mayıs'ta twitter hesabından duyurduğu Kuşadası'ndaki fayton faaliyetinin son bulduğuna ilişkin kararına sanatçı ve hayvanseverlerden destek ve tebrik mesajları yağdı. Ünlüler sosyal medyadan yaptıkları şu paylaşımlarla karara destek verdi:

Doğa Rutkay: “Duyduğum en güzel şey bugün. Dilerim tüm belediyeler sizden örnek alsın! Bizleri bu acı haberlerden uzaklaştırsın! Tüm canlılarımızın dili kanadı olsunlar.”

Şevval Sam: “Ömer Başkanım sizinle gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız. Tüm belediyelerden aynı hassasiyeti bekliyoruz.”

Demet Akalın: Ay başkan gibi başkan helal.”

Ezgi Mola: "Helal olsun Başkan. Darısı İzmir ve Adalar'a.”

Murat Dalkılıç: “Ne güzel yapmışsınız başkanım.”

Hayvan hakları savunucusu Masum Gözler, “Öncü olması ve tüm ülkemde faytonların kaldırılması temennisiyle.”

Cengiz Semercioğlu, Hande Yener, Barış Atay, Cenk Eren ve daha pek çok sanatçı Ömer Günel'in bu paylaşımını kendi hesaplarında paylaştılar.

‘Haybulans' hizmete girdi

Öte yandan, Kuşadası Belediyesi'nin “hayvan dostu” çalışmalarına fayton faaliyetlerinin durdurulması dışında da devam ediyor. Belediye son olarak yaralı hayvanlara müdahalede geç kalınmaması için olay yerinde cerrahi müdahale yapma imkânı da olan hayvan ambulansı ‘Haybulans'ı hizmete soktu. “Haybulans” olarak isimlendirilen hayvan ambulansı bugün Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde gerçekleşen törenle teslim alındı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, rehabilitasyon merkezi yetkilileri, hayvan severler dernekleri temsilcileri ve vatandaşların katıldığı törene Kuşadası'nda yaşayan yabancılar da ilgi gösterdi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hazırladığımız hayvan ambulansımız haybulans, tam teçhizatlı olarak teslim alınmıştır. Ülkemizde sayılı adette bulunan tam teçhizatlı bir haybulansın Kuşadamızda hizmet verecek olmasından gurur ve sevinç duyuyoruz. Haybulans aracımız ile artık, acil, yaralanmış, kaza geçirmiş, hastalanmış sokak canlılarımıza yardım edebileceğiz. Haybulans, teknik özellikleri ile ülkemizde benzerlerinden ayrılıyor. Haybulans içinde, yaralı hayvana cerrahi müdahale edilebilecek ve aynı zamanda kafes, köpek taşıma sedyesi, yakalama sopası, kedi filesi ve kedi kafesinin yanı sıra serum seti, oksijen tüpü ve ekipmanı, cerrahi operasyon malzemeler hazır bulunacak. Ayrıca Haybulans içinde yaralı hayvanın kliniğe getirilmesi sürecinde veteriner hekimin durabileceği ve müdahale yapabileceği alan bulunuyor. Mevcut aracımız için şoförümüz ve veteriner hekimlerimiz 7/24 hizmet verecekler. Belediyemiz güvercinmasa çağrı merkezinden bildirilen ihbarlar rehabilitasyon merkezi veterinerlerince acilen değerlendirilecek ve gereği yapılacaktır. Seçim döneminde hayvan severlere verdiğimiz bir sözü gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyim” diye konuştu.