Kuşadası'nda filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonu

Kuşadası Polisi, uyuşturucu çetesinin aracını durdurmak istedi. Ancak polisten kaçan suçluları araçla kovalayan Kuşadası Polisi, sanıkların önünü Kuştur mevkiinde kesmeyi başardı. Polis, araçtaki biri bayan iki kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilyige göre; son dönemde uyuşturucu ile etkin mücadele yürüten Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan çalışma kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak suçlarından kaydı bulunan V. B. (32) isimli erkek şahıs ile M.Y.B. (26) isimli kadının ıçinde bulunduğu araç, yaklaşık 20 dakikalık takip sonucu Kuştur mevkiinde durduruldu. Şüpheli şahıslar indirildikten sonra araçta yapılan aramada; 1 adet markası kazınmış 7.65 mm çzapında tabanca ve bu silaha ait 5 adet fişek, 1.75 gr kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahısların yapılan GBT sorgusunda M.Y.B. isimli kadının uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınarak gerekli işlemler için Emniyete götürülen sanıklar, yarın mahkemeye sevk edilecek.

-FUHUŞ SUÇLUSU YAKALANDI

Bu arada dün saat 15.00 sıralarında Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği Adliye görevlisinin Adliye Binası önünde şüpheli davranışlar sergileyen bir şahsa yaptığı sorgulamada; A.Y. (57) isimli şahsın "Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek Veya Yaptırmak Veya Aracılık Etmek Veya Yer Temin Etmek" suçundan 3 Yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aradığının anlaşılması üzerine şahıs yakalanarak gözaltına alındğ. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen sanık tutuklanarak cezaevine gönderildi.