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Kuşadası'nda filyasyon ekibini engelleyen bir kişi gözaltına alındı

Kuşadası’nda korona virüs kontrolüne giden filyasyon ekibini engelleyen ve kontrol yapılacak siteye sokmayan bir kişi gözaltına alındı.

Kuşadası'nda korona virüs kontrolüne giden filyasyon ekibini engelleyen ve kontrol yapılacak siteye sokmayan bir kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi görevlileri Kuşadası Değirmendere Mahallesi'nde bir siteye korona virüs denetimiyle ilgili vaka kontrolüne gitti. Siteye giriş sırasında Sağık Müdürlüğü filyasyon ekibi, S.Y. isimli bir kişi tarafından engellenirken, söz konusu kişiyle sağlık çalışanları arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Kuşadası Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerine giderken, filyasyon ekibindeki görevliler kendilerini engelleyen S.Y. isimli kişiden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan S.Y. isimli şüpheli polis ekipleri tarafından Kuşadası Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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