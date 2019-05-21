Kuşadası'nda fırın denetimleri sürüyor

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, gıda ürünü satışı yapan işletmelere denetimlerin sıklıkla devam edeceğini kaydetti.

Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde fırınların imalathane bölümlerinin, un depolarının ve üretim malzemelerinin hijyen koşullarına uygunluğu ile pide ve ekmeklerin gramajları kontrol ediliyor. Sağlık İşleri Müdürü Selma Uzun, Gıda Mühendisi Gizem Yalçın ve Çevre Mühendisi Ceylan Sarıgöl'ün de katıldığı denetimlerde uyulması gereken kurallar hakkında işletmeciler bilgilendirerek eksik evraklar konusunda ise mevzuatlar doğrultusunda yasal işlem yapılıyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ekmek fırınları ile başlayan denetimlerin sıklıkla devam edeceğini belirterek, Ramazan Ayı nedeniyle önceliği fırınlara verdiklerini ifade etti.