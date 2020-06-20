Kuşadası'nda footgolf turnuvası başladı

Türkiye Footgolf Derneği (TFGD) tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen ‘FootGolf Kuşadası Açık Turnuvası' başladı. TFGD tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen ‘FootGolf Kuşadası Açık Turnuvası, özel bir otelin golf tesislerinde gerçekleştiriliyor. İki gün sürecek olan turnuvaya bu yıl toplam 72 sporcu katılıyor.

Türkiye'de footgolf sporuna olan ilginin giderek artığını belirten Kuşadası Golf Kulübü Başkanı İbrahim Kocaoğlu, "Geçen yıl ilkini düzenlediğimiz turnuvaya bu yıl daha çok sporcu katıldı. Turnuvanın Aydın'ın gözde turizm ilçelerinden Kuşadası'nın tanıtımına büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle turnuvayı geç düzenlemek zorunda kaldık. Türkiye genelindeki etaplar tamamlandıktan sonra, dereceye giren sporcular ülkemizi uluslararası turnuvalarda temsil etme şansı yakalayacak” dedi. Turnuva yarın (pazar) oynanacak final müsabakalarıyla sona erecek.

Footglof nedir?

Footgolf; futbol ve golfün birleşiminden oluşan bir spor dalıdır. İlk kez 2007 yılında İngiltere'de ortaya çıkan footgolf, ölçüsü 5 numara olan bir futbol topu ile çapı 53 santimetre ve mesafe araları kısaltılmış deliklerin bulunduğu golf sahasında oynanıyor. Temel kuralları golf ile aynı olan oyunda sporcular 18 deliğin yer aldığı golf sahasında mümkün olan en az vuruşu yaparak sonuca gitmeye çalışıyor.