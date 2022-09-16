Kuşadası'nda fuhuş operasyonu: 1 tutuklu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan fuhuş operasyonunda 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri fuhuş operasyonu gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre, Alacamescit Mahallesi'nde bir ikamette fuhuş yapıldığı yönünde ihbar alan asayiş ekipleri, belirtilen adresi takip etmeye başladı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda A.A.Y., ve A.K. isimli iki kadın gözaltına alındı. Yapılan aramada dijital materyallere de el konuldu. Şüpheliler, yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. A.K., mahkeme tarafından serbest bırakılırken, A.A.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.