Kuşadası'nda fuhuş operasyonu: 13 gözaltı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 6 farklı adrese yapılan baskında fuhuş yaptığı tespit edilen 5 kadın ile birlikte toplam 13 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri fuhuş için yer ve imkan sağlayan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Kuşadası ilçesinde 6 farklı adreste yapılan arama sonucunda N.B., F.N., M.T., K.R., S.Y., M.S.Y., A.K., C.K. isimli şahıslar ile fuhuş yaptığı tespit edilen 5 kadın yakalandı. Yapılan baskında toplam 13 kişi gözaltına alınırken, fuhuş yaptığı tespit edilen O.J., S.S., K.H., .S.J., N.A. isimli yabancı uyruklu şahıslar, işlemlerin ardından sınır dışı edildi. K.R. isimli şüphelinin ise adli işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet mermi, 1 adet şarjör ve 9 adet telefon ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan N.B. isimli şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.