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Kuşadası'nda Gece Kartalları hırsız avında

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde hakkında 2 yıl 6 ay kesilmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hakkında 2 yıl 6 ay kesilmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.


Olay, Cumhuriyet Mahallesi Toplum Sokak üzerinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Yapılan GBT sorgulaması sonucunda şüphelinin M.Ş.T. olduğu, 2 hırsızlık dosyası başta olmak üzere suç eşyasının kabul edilmesi suçundan arandığı ve hakkında 2 yıl 6 ay kesilmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüpheli, bekçiler tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmek üzere nezarete götürüldü. Çarşı ve mahalle bekçilerinin son günlerde başarıları vatandaşlar tarafından takdir topladı.

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