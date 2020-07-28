Kuşadası Kültürel Mirası Koruma Derneği'nin teklifi ile başlatılan “Alın teri göz nuru, Kuşadası'nda Geleneksel Meslekler Projesi'nde sona gelindi.

2017 Yılında Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü Türk Halk Edebiyatı Derneği başkanı Prof. Dr. Metin Ekici'nin liderliğinde başlayan “ Alın teri göz nuru: Kuşadası'nda Geleneksel Meslekler Projesi”nde sona gelindi. Kuşadası'nda kaybolan veya kaybolmak üzere olan geleneksel meslekler titiz bir çalışma ile Kuşadası'nda 6 ay süren bir saha çalışması ile derlenmişti.

Kuşadası Kültürel Mirası Koruma Derneği Başkanı Mahmut Ökcesiz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Akademisyenlerimiz, geleneksel meslekleri bir zamanlar icra eden son ustalarımızın çalışmalarını veya o ustaların çocukları ile yaptıkları görüşmeleri, sözlü tarih çalışmalarını ve kullandıkları teknikleri atölye çalışmaları ile kayda geçirdiler ve videobantlara çektiler. Yaklaşık iki seneden beri süren deşifre çalışmaları ile tespit edilen mesleklerin yazımı, çekilen resimlerin rötuşları ve diğer teknik işlemlerin tamamlanması aşaması halen etmektedir. İnşallah Ağustos ayı sonuna doğru bu çalışmalar bitirilecek ve kitap haline getirilip derneğimize verilecektir. Önceki dönem belediye meclisinde alınan karar gereğince “ Alın teri, göz nuru: Kuşadası'nda Geleneksel Meslekler “ kitabı Kuşadası Belediyesi tarafından bastırılacaktır. Bu projede emeği geçen ve katkıda bulunan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ederiz” denildi.