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Kuşadası'nda 'Geleneksel Türk Müziği' konseri düzenlendi

Adnan Menderes Üniversitesi(ADÜ) Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü açılış konseri Kuşadası’nda yapıldı.

Adnan Menderes Üniversitesi(ADÜ) Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü açılış konseri Kuşadası'nda yapıldı.


ADÜ Geleneksel Türk Müziği Bölümü'nün açılışı nedeniyle Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Sahnesi'nde konser düzenlendi. Konsere Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve ADU Genel sekreteri Baki Aslantaş ile öğretim üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. ADÜ Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mustafa Öner Uzun, “Geleneksel Türk Müziği Bölümümüzün YÖK kararıyla açılmasına karar verilmişti. 2020-21 güz eğitim öğretim yarıyılında faaliyete başlaması planlanan bölümümüzün lisans ve lisansüstü düzeyde hedefi, ulusal kültürümüzün yapı taşlarından olan geleneksel Türk müziğimizin nazari ve performans birikimine sahip, ulusal veya uluslararası düzeyde ülkemizi temsil edebilecek seviyede sanatçı, eğitimci ve araştırmacılar yetiştirebilmektir“ dedi.


Geleneksel Türk müziği Bölümü'nün açılışı nedeniyle gerçekleştirilen konser ise büyük ilgi gördü. Konserin sonunda davetliler ortaya konulan performansı ayakta alkışladı.

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