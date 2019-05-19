Kuşadası'nda “ Gençlik Yürüyüşü “ gerçekleştirildi

Kuşadası'nda gerçekleştirilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri ilgi görüyor.

Sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu süren etkinlikler, akşam saatlerinde yapılan Gençlik Yürüyüşü ile devam etti. Kısmet Oteli kavşağından başlayan ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile eşi Duygu Gül Günel'in de aralarında bulunduğu Gençlik Yürüyüşü'nde izdiham yaşandı. Sahil bandı boyunca devam eden Gençlik Yürüyüşü, Atatürk Anıtı önünde son buldu.