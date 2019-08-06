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Kuşadası'nda gıda güvenliği toplantısı yapıldı

Kuşadası’nda ’Gıda İşletmelerinin Özel Hijyen Şartları, Gıda Güvenilirliği ve İnsan Sağlığının Korunması’ konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kuşadası'nda 'Gıda İşletmelerinin Özel Hijyen Şartları, Gıda Güvenilirliği ve İnsan Sağlığının Korunması' konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Kuşadası Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Kuşadası'nda kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Kuşadası'ndaki otel ve turistik tesisleri bilgilendirme amacıyla düzenlenen toplandı Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel başkanlığında gerçekleştirildi. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, "Kuşadası'nda faaliyet gösteren 187 otele 2018 yılında 299 kez denetleme yapılmış, 5 hijyen, 2 adedi izlenebilirlik, 1 son kullanma tarihi geçmiş ürün cezası uygulanmıştır. Ayrıca, 2019 yılında da Temmuz ayı itibarı ile 190 denetleme yapılmış, denetimlerde güncel olarak 2 son kullanma tarihi geçmiş ürün, 3 hijyen, taklit, tağşiş cezası olmak üzere 6 idari yaptırım uygulanmıştır" dedi.

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