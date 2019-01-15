İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuşadası'nda göçmen botu battı, 1 çocuk öldü

Kuşadası Körfezi’nde kaçak göçmenleri taşıyan lastik bot battı.

Kuşadası Körfezi'nde kaçak göçmenleri taşıyan lastik bot battı. 12 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği olayda, 46 kaçak göçmen kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçmaya çalışan çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 47 Iraklı kaçak göçmeni taşıyan lastik bot, saat 05.00 sıralarında battı. Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahale ile 46 kaçak göçmen kurtarılırken, 12 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. Kaçak göçmenler sağlık kontrolünden geçirilip, tedavi edilmek üzere Kuşadası Devlet Hastanesi'ne getirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.