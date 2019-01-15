Kuşadası'nda göçmen botu battı, 1 çocuk öldü

Kuşadası Körfezi'nde kaçak göçmenleri taşıyan lastik bot battı. 12 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği olayda, 46 kaçak göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçmaya çalışan çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 47 Iraklı kaçak göçmeni taşıyan lastik bot, saat 05.00 sıralarında battı. Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahale ile 46 kaçak göçmen kurtarılırken, 12 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. Kaçak göçmenler sağlık kontrolünden geçirilip, tedavi edilmek üzere Kuşadası Devlet Hastanesi'ne getirildi.