Kuşadası'nda golf heyecanı

Türkiye Golf Turu'nun 7. Ayak mücadelesi, Kuşadası International Golf Sahası'nda devam ediyor.

Turnuvada Kemer Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, National BGK, Klassis Golf Kulübü, National AGGA, Serik BGA, Sueno Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi'nden 21 sporcu mücadelelerini sürdürdü.

Kuşadası International Golf Sahası'nda oynanan Türkiye Golf Turu 7. Ayak müsabakasının ikinci raundunun sonunda, erkeklerde National AGGA'dan Taner Yamaç toplamda 152 (+8) gross skorla birinci, Sueno Golf Kulübü'nden İbrahim Tarık Aslan 168 (+24) gross skorla ikinci, İGK'dan Can Gürdenli 169 (+25) gross skorla üçüncü sırada yer aldı. Kadınlarda ise National BGK'dan Petek Peker toplamda 167 (+23) gross skorla birinci, Serik BGA'dan Gülten Gül Gözüyanık ve Kemer Golf Kulübü'nden Mina Gençoğuz 177'şer (+33) gross skorla ikinci, İGGA'dan Ilgın Zeynep Denizci ve Kemer Golf Kulübü'nden Sude Bay 178'şer (+34) gross skorla üçüncü sırada tamamladılar.

Türkiye Golf Turu'nun 7. Ayak mücadelesinin final raundu, bugün Kuşadası International Golf Sahası'nda oynanacak.