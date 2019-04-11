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Kuşadası'nda Gürcistan uyruklu kadın silahla yaralandı

Kuşadası’nda Gürcistah uyruklu bir kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı Türk bir arkadaşı tarafından ayağından silahla vuruldu.

Kuşadası'nda Gürcistah uyruklu bir kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı Türk bir arkadaşı tarafından ayağından silahla vuruldu.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nda ikamet eden Gürcistan uyruklu Zerda E. isimli bir kadın Kadınlar Denizi Mahallesi İniştepe mevkiinde bir marketin önünde Türk arkadaşı Orhan B. İle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Orhan B., belinden çıkardığı silahla tek el ateş ederek, Zerda E.'yi ayağından vurdu. 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Gürcistan uyruklu kadın ameliyata alınırken, Orhan B. ise polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

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