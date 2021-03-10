Kuşadası'nda hafriyat döküm alanında yangın çıktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hafriyat ve molozların döküldüğü alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. İtfaiye ekipleri alevlerin ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Karaova Mahallesi'ndeki hafriyat atıkları ve molozların döküldüğü alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ormanlık bölgenin hemen yanında bulunan alanda çıkan yangın sonrası itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası İtfaiye Amirliği ekipleri yangına hemen müdahale etti. bir anda büyüyen alevlerin ormanlık alana sıçramaması için ekipleri yoğun çaba sarf etti. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.