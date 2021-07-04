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Kuşadası'nda hafta sonu yoğunluğu, yollarda uzun kuyruklar oluştu

Aydın’ın Kuşadası ilçesi, çevre il ve ilçelerden günü birlik ve hafta sonu tatili için gelen tatilcilerin akınına uğradı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi, çevre il ve ilçelerden günü birlik ve hafta sonu tatili için gelen tatilcilerin akınına uğradı. Pandemi tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasıyla birlikte, Kuşadası'na turizm hareketliliği başladı. İlçeye çok sayıda araç giriş yaptı, şehir içinde araç kuyrukları oluştururken, plajlar doldu.


Plajlar ve Su parkları doldu


Kuşadası'nın dünyaca ünlü plajı pazar günü yasakların kalkmasıyla birlikte doldu taştı, bazı otellerin havuzları yoğunluk yaşanırken, su parklarına ilgi yoğun oldu.


Tatil için Kuşadası'nı tercih eden Ömer Şaa “Kuşadası'nın dünyaca ünlü kadınlar plajına geldik, burası gerçekten çok güzel Uzunca bir süredir evde kapalıydık, dışarı çıkamıyorduk. Artık pazar günleri nefes alabileceğiz. Hafta içi çalıştığımız için hafta sonlarını Kuşadası'nı tercih ediyoruz Her yer kalabalık ama mesafeye uyuluyor. Pandemi de son bulursa rahat nefes alacağız” dedi.

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