Kuşadası'nda hedef daha yeşil bir doğa dostu kent

Tüm dünyayı etkisi altına alan koron avirüs (Covid-19) salgın hastalığına rağmen çalışmalarına ara vermeyen ekipler, bir yandan ot biçme, ağaç budama gibi rutin işleri sürdürürken bir yandan da park alanlarının bakım yenileme ve onarım çalışmalarını yürütüyor.

Kuşadası Belediyesi'nin “Daha Yeşil Bir Çevre” hedefiyle yürüttüğü çalışmalar aralıksız sürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe dikkate alınarak yürütülen çalışmalar vatandaşların takdirini topluyor. Bu kapsamda ot biçme, peyzaj düzenleme, park temizliği, ağaç budama gibi işlere devam eden ekipler, bir yandan da iki parkın yenileme bir yeni parkın ise yapım çalışmalarını gerçekleştiriyor. Kentin farklı noktalarından bitkisel atık toplama işlerine devam eden ekipler, çevre yolu köprülü kavşakları ve refüjlerin de ot biçme ve peyzaj çalışmalarını yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde Şevki Hasırcı Meydanı'nda bulunan Salih Killi Parkı ile Soğucak Mahallesi Panorama Sitesi önündeki parkın yenileme işlerini tamamlayan Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, iki parkın restorasyon, bir yeni parkın ise yapım çalışmalarına devam ediyor. Türkmen Mahallesi Bahçearası Sokak'ta bulunan Gürhan İnan Parkı'nın revizyonuna devam eden ekipler, Soğucak Mahallesi Mehtap Sitesi önünde bulunan parkta sürdürdükleri çalışmalarda son aşamaya geldi. Park bahçe Müdürlüğüne bağlı ekipler Soğucak Mahallesi Mehtap Sitesi önündeki parkın çocuk oyun grubu ve çitlerini yenileyerek otomatik sulama sisteminin eksiklerini giderdi. Parka spor aletleri yerleştiren ekipler, yeşil alanların temizliğini de gerçekleştirdi. Hafriyat ve tesviye işleri tamamlanan Gürhan İnan Parkı'nda ise parke taşı döşeme ve çevre düzenleme çalışmalarına başlandı. Yenilenmiş Gürhan İnan Parkı'nın içerisinde çocuk oyun grubu, oturma grupları, yeşil alan, yürüyüş yolları, otomatik sulama sistemi ve aydınlatma sistemi yer alacak.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Dağ Mahallesi, Deniz Sokak'taki 482 metrekarelik yeşil alan üzerinde yapımına başlanan parkta çalışmalar devam ediyor. 2 ay içerisinde tamamlanması planlanan parkta çocuk oyun grubu, oturma grupları, yürüyüş yolları, yeşil alan, otomatik sulama sistemi ve aydınlatma sistemi bulunacak.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri park yapım ve yenileme çalışmalarının yanı sıra yeşil alanlarda gerçekleştirdiği bakım işlerini de aralıksız sürdürüyor. Son bir hafta içerisinde 9 parkın bakım işlerini yapan ekipler bir parkın ise peyzaj çalışmalarını tamamladı. Bülent Ecevit, Yunus Emre, Sait Gürpınar, Kasım Yaman, Abdi İpekçi, Şehit Songül Yakut, Gönülkent Sitesi yanı, Üç Gözler Sitesi yanı ve Yavansu Mahallesi Muhtarlık Parkları'nda ot biçme, ağaç budama, çiçeklendirme ve genel temizlik çalışması yapan ekipler geçtiğimiz hafta yapımı tamamlanan Salih Killi Parkı'na ise peyzaj çalışması uyguladı.