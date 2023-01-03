Kuşadası'nda Helenistik döneme ait tümülüs turizme kazandırılacak

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2022 yılında Pygela Antik Kenti'nde gerçekleştirilen yüzey araştırmalarında bulunan ve Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 2 bin 350 yıllık tümülüsün turizme kazandırılması için harekete geçildi. Çevresi 23,5 metre uzunluğunda taş duvarla çevrili olan ve içerisinde dönemin üst düzey yönetici veya bir komutana ait mezarında yer aldığı tümülüste, 2023 yılında kazı çalışmalarına başlanacağı bildirildi.

Kuşadası'nın Bayraklıdede Mahallesi'ndeki Kuştur mevkisinde bulunan Pygela Antik Kenti'nde, 2022 yılında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydın Erön ve ekibi tarafından yüzey araştırması yapıldı. Araştırmada arkeologlar tarafından Helenistik döneminde yapıldığı değerlendirilen tümülüs bulundu. Çevresi 23,5 metre uzunluğunda yuvarlak duvarla örülü, 2 bin 350 yıllık, tümülüsün içerisinde 4,5 metre uzunluğunda, 3 metre 80 santim genişliğinde bir de mezar bulunuyor. Dönemin üst düzey yöneticileri veya bir komutana ait olduğu sanılan mezarın tamamen ortaya çıkarılması için 2023 yılında kazı çalışmalarına başlanacağı açıklandı. Tümülüsün daha sonra turizme kazandırılacağı belirtildi.