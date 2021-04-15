Kuşadası'nda her duvar bir tuval

Kuşadası Belediyesi'nin kenti modern, estetik ve renkli bir görünüme kavuşturmak amacıyla başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Daha önce trafoları Yeşilçam yıldızlarının resimleri ile süsleyen Kuşadalı restoratör ve konservatör Venüs Şahin ile Çağla Cansın Karaman, şimdi de turistik çarşıların duvarlarına Türk edebiyatının ünlü yazar ve şairlerinin çizimleri ile dizelerinden oluşan ve mural adı verilen resimler ile donatmaya başladı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda, Belediye Başkanı Ömer Günel'in kentin çehresini değiştirmek için başlattığı çalışmalar sürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde turistik çarşılarda başlatılan alt ve üst yapıyı yenileme projesinde sona yaklaşılırken, çarşı sokaklarının daha renkli bir görünüme kavuşması amacıyla da duvarlara estetik dokunuşlar yapılıyor.

Proje kapsamında daha önce trafoları Yeşilçam yıldızlarının resimleri ile süsleyen, Meteoroloji duvarını ise Türk mitolojisine ait figürlerle donatan Kuşadalı sanatçılar Venüs Şahin ile Çağla Cansın Karaman tarafından Sevgi Sokak'taki duvarlara Türk edebiyatının Nazım Hikmet Ran, Cemal Süreya, Edip Cansever gibi ünlü şairlerinin illüstrasyonlarından oluşan muraller çizildi. Çizimler, vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.