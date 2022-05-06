Kuşadası'nda Hıdırellez kutlamaları yapılıyor

Anadolu kültüründe ve birçok farklı coğrafyada baharın müjdecisi, bolluk ve bereketin simgesi olarak kabul edilen Hıdırellez Kuşadası'nda coşkuyla kutlanmaya başlandı. Hacıfeyzullah Mahallesi Tepe Sokak'ta düzenlenen etkinliğe katılan Kuşadalılar Hıdırellez'in tüm dünyaya barış, huzur ve bolluk getirmesini diledi.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri'nde de yer alan Hıdırellez kutlamaları Kuşadası'nda renkli görüntülere sahne oldu. Kutlama etkinliklerine Kuşadası Belediyesi tarafından Tepe Sokak'ta düzenlenen programda Kuşadalılar için önce canlı DJ performansı eşliğinde hareketli şarkılar çalındı. Ardından sahne alan Roman dans ekibinin gösterisi ilgiyle izlendi. Belediye Meclis Üyesi Emre Fazlılar'ın da katıldığı programda Kent Orkestrası'nın çaldığı müziklerle eğlenen vatandaşlar, Hıdırellez'in dünyaya barış, mutluluk, huzur ve bolluk getirmesi dileğinde bulundu. Kuşadası'nda Hıdırellez kutlamaları Bugün Kesedağı'nda 13.00-17.00 saatleri arasında düzenlenecek piknikle devam edecek.

Kutlama programında konuşan Belediye Meclis Üyesi Emre Fazlılar, “Öncelikle sizlere Başkanımız Ömer Günel'in sevgi, saygı ve selamlarını iletiyorum. Aranızda olduğum için çok mutluyum. Pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır Hıdırellez kutlaması yapamıyorduk. Hıdırrelez'in tüm Kuşadası'na önce sağlık daha sonra da bolluk ve bereket getirmesini diliyorum” diye konuştu.