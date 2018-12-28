İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuşadası'nda “ Hikayeleriyle Şarkılarımız “ konseri

Kuşadası Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Erkan Yücel Sahnesi’nde “Hikayeleriyle Şarkılarımız” isimli bir konserle sanatseverlerle buluştu.

Kuşadası Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Erkan Yücel Sahnesi'nde “Hikayeleriyle Şarkılarımız” isimli bir konserle sanatseverlerle buluştu. Şef Oğuz Karlı yönetimindeki Türk Sanat Müziği Korosu'nun konserine Kuşadalılar yoğun ilgi gösterdi.


Şarkıların hikayelerinin anlatıldığı konserde, Kuşadası Belediyesi TSM Korosu tarafından Türk Sanat Müziği'nin seçkin eserleri seslendirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.