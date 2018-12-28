Kuşadası'nda “ Hikayeleriyle Şarkılarımız “ konseri

Kuşadası Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Erkan Yücel Sahnesi’nde “Hikayeleriyle Şarkılarımız” isimli bir konserle sanatseverlerle buluştu.
Kuşadası Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Erkan Yücel Sahnesi'nde “Hikayeleriyle Şarkılarımız” isimli bir konserle sanatseverlerle buluştu. Şef Oğuz Karlı yönetimindeki Türk Sanat Müziği Korosu'nun konserine Kuşadalılar yoğun ilgi gösterdi.
Şarkıların hikayelerinin anlatıldığı konserde, Kuşadası Belediyesi TSM Korosu tarafından Türk Sanat Müziği'nin seçkin eserleri seslendirildi.