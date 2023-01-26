Kuşadası'nda hırsızlara geçit yok

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son 1 ayda hırsızlara yönelik birçok başarılı operasyonlara imza atan Kuşadası polisi bir hırsızı daha cezaevine gönderdi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri başarılı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, 2 ayrı evde hırsızlık yapılması üzerine harekete geçen Asayiş ekipleri detaylı kamera incelemesi ve olay yeri incelemenin parmak izi çalışmalarından yola çıkarak hırsızı tespit etti. Alacamescit Mahallesi'ne operasyon düzenleyen ekipler hırsızı kıskıvrak yakaladı. Yapılan sorgulamada “Bina içinde muhafaza alayına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan da arandığı ve toplamda 10 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Yapılan sorgulamanın ardından adli makamlara sevk edilen S.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.