İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuşadası'nda hırsızlık şüphelilerine operasyon

Kuşadası’nda polis ekiplerinin gerçekleştirdiği hırsızlık operasyonunda çeşitli tarihlerde yapılan 5 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olarak 4 kişi yakalandı.

Kuşadası'nda polis ekiplerinin gerçekleştirdiği hırsızlık operasyonunda çeşitli tarihlerde yapılan 5 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olarak 4 kişi yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1 ve 9 Şubat tarihlerinde Camikebir Mahallesi'nde, 15 Şubat tarihinde Cumhuriyet Mahallesi'nde, 17 ve 18 Şubat tarihlerinde İkiçeşmelik Mahallesi'nde meydana gelen 5 ayrı motosiklet hırsızlığı ve işyerinden hırsızlık ve ev hırsızlığı ile ilgili faillerin belirlenmesi amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik ve mobese kameralarını inceleyen polis ekipleri olayların şüphelisi olarak 4 kişiyi gözaltına aldı.


Polisteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanarak, cezaevine konuldu. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.