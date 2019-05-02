Kuşadası'nda hırsızlık şüphelisi 5 kişi yakalandı

Kuşadası'nda 5 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili olarak 5 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden birinin 17 ayrı suçtan arandığı ve hakkında 4 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nda meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili olarak Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda" Suç eşyasının satın alınması kabul edilmesi, basit yaralama, borcunu ödeme şartını ihlali, güveni kötüye kullanma" gibi 17 ayrı suçtan aranan ve hakkında 4 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S. K.(46) isimli şüpheli Kasım Yaman Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri ayrıca Cumhuriyet Mahallesinde şüpheli davranışlar sergileyen bir şahsı durdurarak yaptıkları sorgulamada şüpheli B.G.(43)'nin Hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğunu belirleyerek, gözaltına aldı. Her iki olayda da gözaltına alınan iki kişi çıkarıldığı mahkemeler tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

-3 hırsızlık olayının şüphelileri de yakalandı

Bu arada, Soğucak Mahallesi'nde 30 Nisan 2019 tarihinde meydana gelen ve 4720 TL para, bir adet Samsung marka cep telefonu, kredi kartları ve bazı belgeler ile bir motosikletin çalınmasıyla ilgili olarak tespit edilen iki şüpheliden biri gözaltına alındı. Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada Yavansu Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde bulunan bir işletmenin camını kırmak suretiyle 1 adet laptop, 2 adet tablet bilgisayar, 1 adet cep telefonu ve 200 TL bozuk paranın çalınması olayını gerçekleştiren şüpheliyi güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, yakaladı. Asayiş Büro Amirliği ekipleri son olarak Türkmen Mahallesi Hülya Koçyiğit Bulvarı üzerinde bir marketten içki ve puro çalan bir kişiyi de çaldığı içki ve sigaralarla yakalayarak, gözaltına aldı. Her üç hırsızlık olayıyla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.