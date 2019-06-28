Kuşadası'nda hizmet seferberliği sürüyor

Mazbatayı aldığı gün “benim makamım sokaklar olacak” sözünü veren Başkan Ömer Günel, işe cadde ve sokaklardan başladı. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından iki buçuk ayda 13 bin 150 metrekare parke döşendi, 13 bin 176 metrekare yol stabilize edilerek kaplamaya uygun hale getirildi. 7/24 mesai ile çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ise 41 bin 586 metrekarelik yeşil alanın bakımını yaparak Karayolları tarafından bitirilemeyen 18 kilometrelik yolun orta refüj bakımını tamamladı.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 65 günde 600 kilometrelik alanın temizliğini yaparak rekor kırdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Kuşadası genelinde 600 km alanın temizliği yapıldı. Kuşadası merkez, Davutlar, Güzelçamlı, Soğucak, Yayla, Caferli, Çınar, Kirazlı ve Yeniköy mahallelerinde yer alan 45'i park alanı, 18'i ise yeşil alan olmak üzere 41 bin 586 metrekarelik alanın bakım çalışması tamamlandı. Şehir merkezinin trafiğe kapalı olan caddeleri başta olmak üzere 9 farklı noktasına toplam 147 bank monte edildi. Sahil sitelerinde ve kent merkezinde 12 park ve oyun alanının bakım ve onarımı yapıldı. Kuşadası genelinde ot temizliği ve ilaçlama rutin bir çalışma haline getirildi. Öte yandan Kuşadası'nın İzmir girişinden Güzelçamlı Mahallesi girişine kadar olan toplam 18 kilometrelik yol güzergahında Karayolları tarafından bitirilemeyen orta refüjün bakımı Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapıldı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in mazbatasını almasının ardından Fen İşleri Müdürlüğü de çalışmalarına hız verdi. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce 65 günlük sürede farklı mahallelerde 13 bin 150 metrekarelik alanda parke yol çalışması yapılırken 8 bin metrekarelik alanda parke döşeme çalışması sürüyor. 7 bin 100 metrekarelik alana sıcak asfalt döküldü. 13 bin 176 metrekarelik alan ise stabilize edilerek sıcak ve sathi asfalt kaplamaya uygun hale getirildi. Belirlenen program dahilinde asfaltlama çalışmaları önümüzdeki günlerde yoğunluk kazanacak. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü parke ve asfalt çalışmalarının yanı sıra yol açma, yol genişletme, bozuk parke ve kaldırımlarda tamirat, rotmiks ve alt yapı çalışmalarına da devam ediyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel seçimler öncesinde, mazbatayı aldıkları gün hizmete başlayacaklarının sözünü verdiğini hatırlatarak 65 günlük süreçte yapılan çalışmaların değişimin başlangıcı olduğunu ve daha yapacak çok işleri bulunduğunu söyledi. Başkan Ömer Günel, “Seçim kampanyası süresince vatandaşlarıma şu sözü verdim: Ben makam odasında oturarak, hemşehrilerimden uzak bir yönetim anlayışına sahip olmayacağım. Sokaklarda olacağım, sizlerin arasında olacağım. Sokaklar bir kentin vitrinidir. Turizm sezonu öncesinde başlattığımız turizm seferberliği ile yoğun bir çalışma temposuna girdik. Yürümekte zorlandığımız turistik çarşı ve sokaklarımızın bakımlarını tamamladık. Birimlerimiz arasında sağladığımız koordinasyon ile çalışmalarımız önümüzdeki günlerde artarak devam edecek” dedi.