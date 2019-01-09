Kuşadası'nda ‘Hoş Geldin Bebek' ziyaretleri devam ediyor

Kuşadası Belediyesi tarafından 2016 yılında başlatılan “Hoş Geldin Bebek” projesi kapsamında bugüne kadar 580 bebek ziyaret edildi.

Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü tarafından yeni çocuk sahibi olan ailelerin sevinçlerine ortak olmak amacıyla yaşama geçirilen “Hoş Geldin Bebek” ziyaretleri kapsamında üç yıl boyunca ziyaret edilen ailelere içerisinde biberon, bebek bezi, hastane çıkışı beşli set, ıslak mendil, şampuan, tırnak makası, ateş ölçer ve battaniye gibi yeni doğan bir bebeğin tüm ihtiyaçlarının bulunduğu özel bebek çantaları hediye edildi.

Kuşadası'nda dünyaya gelen tüm bebeklere ulaşmayı amaçlayan Hoş Geldin Bebek projesinden yararlanmak isteyen aileler 0256 6149744 numaralı telefondan bilgi alabiliyor.