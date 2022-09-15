Kuşadası'nda Hüseyin Turan'dan müzik ziyafeti

Kuşadası Belediyesi'nin İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda düzenlediği ücretsiz halk konserleri devam ediyor.

Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Hüseyin Turan, Kuşadası'nda sevenleriyle buluştu. Birbirinden güzel eserleri hayranları için seslendiren Hüseyin Turan, Kuşadalılara unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Türk Halk Müziği'nin önemli seslerinden Hüseyin Turan, Kuşadası'nda muhteşem bir konser verdi. Kuşadası Belediyesi'nin ücretsiz halk konserleri ile İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda sahne alan sanatçı Hüseyin Turan'a Kuşadalılar yoğun ilgi gösterdi. Konserde Hüseyin Turan ve orkestrası çeşitli yörelerden seslendirdiği türkülerle seyircileri coşturdu.

Konserde konuşan ünlü sanatçı Hüseyin Turan, Kuşadası'nda tekrar sahne almaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “ Beni sizlerle buluşturan Kuşadası'nın değerli Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür ederim. Güzel Kuşadası'nda güzel insanlarla birlikte olmak çok güzel bir duygu” dedi. Değerli sanatçıya teşekkür plaketi veren Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ise “Sizi yeniden kentimizde ağırlıyor olmak bizi de çok sevindirdi” diye konuştu.