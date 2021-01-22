Kuşadası'nda huzurevi ve yaşlı bakım evlerinde aşı uygulaması başladı

Kuşadası'ndaki huzurevi ve yaşlı bakım evlerinde aşı uygulaması başladı. Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı aşılama ekibi, huzurevi sakinlerinin yanı sıra tüm Kuşadası'ndaki yaşlı bakım evlerini ziyaret ederek, tek tek aşılama işlemini gerçekleştiriyor.

Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, “Huzurevlerinde ve yaşlı bakım evlerinde Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca'nın talimatı ile bugün korana virüs aşılaması başlamıştır. Aynı anda 90 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması için gereken hazırlıklar yapılmakta olup büyüklerimizi evlerinde kendi istekleri doğrultusunda sağlık kuruluşlarımızda aşılanmaları için İl Müdürlüğümüzce oluşturulan operasyon merkezinde görevli personellerimiz tarafından aranacak ve randevu oluşturularak aşılamaları yapılacaktır “ denildi. Açıklamada, ayrıca, “ 90 yaş üstü büyüklerimizin aşılanması esnasında aynı hanede bulunan 80 yaş üstü hane halkı da ziyarette aşılanacaktır. Tıbbi ekiplerimiz evde yapılacak aşı sonrası büyüklerimizi bir süre takip edeceklerdir. Bakanlığımız ve Bilim Kurulu kovid-19 rehberi doğrultusunda oluşturulan öncelik sıralamasına göre tüm vatandaşların aşılanması tüm hızıyla devam ettirilecektir “ görüşlerine yer verildi.