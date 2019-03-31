Kuşadası'nda içinde bir kişinin uyuduğu araç alev alev yandı

Kuşadası'nda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, içinde uyuyan bir kişinin bulunduğu park halindeki panelvan bir aracı ateşe verdi. Esrarengiz araç yangınında araç içindeki 65 yaşlarındaki vatandaş yanmaktan son anda hafif yaralı olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası-Söke yolu üzerinde sanayi sitesi yakınlarında boş bir alanda park halinde olan 35 RL 394 plakalı panelvan araç içinde 60-65 yaşlarında bir kişinin uyuduğu sırada henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi. Kısa sürede alevler içinde kalan araçta uyuyan ve kimliği henüz belirlenemeyen 60-65 yaşlarındaki vatandaş yanmak üzereyken çevreden yetişenler tarafından son anda yaralı olarak kurtarıldı. Elbiselerin bir kısmı da alev alan yaralı vatandaş, Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangında araç tamamen yanarken, yangının çevredeki iş makinelerine sıçramaması için itfaiye ekipleri büyük çaba sarf etti. Yapılan araştırmada görgü tanıkları aracı iki kişinin yaktığını ve yangının başlamasıyla olay yerinden kaçtığını ileri sürdüler. Olayın ardından hem polis ve itfaiye ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.