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Kuşadası'nda iki adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçtan iki adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçtan iki adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Büro Amirliği Ekipleri Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç içerisinde bulunan iki şahıs üzerinde yapılan aramada Y.B. (38) isimli şahsın üzerinden 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tapanca ve dört adet dolu fişek, ile 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve yedi adet dolu fişek ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan iki şahıs polisler tarafından gözaltına alındı.

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