Kuşadası'nda iki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Kuşadası'nda polisin gerçekleştirdiği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ile bir silah ve bu silaha ait mermiler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından gerçekleştirilen ilk operasyonda bir süredir takip edilen bir aracın Kuşadası'na giriş yapacağı ihbarı üzerine Bayraklıdede Mahallesi'ndeki uygulama noktasında operasyon başlatıldı. Selçuk istikametinden gelen söz konusu aracı durduran polis ekipleri, 4 kişinin bulunduğu araçta yaptıkları aramada 1 adet HKP 2000 marka 919 mm silah ve bu silaha ait 8 fişek, 20.58 gr esrar, 2 adet esrarlı sigara, 6 gr kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirdi. Araçta bulunan A.A., S.E., T.M. ve A.I.'yi gözaltına alan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu arada, polisin gerçekleştirdiği ikinci uyuşturucu operasyonunda Cumhuriyet Mahallesi Candan Tarhan Bulvarı üzerinde görev yapan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, ihbar üzerine Vali Özgödek Meydanı'nda bir aracı durdurdu. Araçta bulunan iki kişinin şüpheli davranışlar sergilemesi üzerine yapılan aramada ise T.A. isimli şüphelinin üzerinden 25 gram kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.